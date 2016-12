विराटने केलेले ‘ते’ ट्विट ठरले ‘गोल्डन ट्विट ऑफ द इयर’

सोशल मीडियावर सध्या सर्वात जास्त चर्चेत असणारं एक माध्यम म्हणजे ट्विटर. विविध अॅप्स आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या दुनियेमध्ये ट्विटर नेहमीच आघाडीवर आहे. कोणत्याही गोष्टीच्या हॅशटॅगपासून ते अगदी सतत बदलत राहणाऱ्या ट्रेंड आणि ट्विटपर्यंतची सर्व माहिती ट्विटरच्याच माध्यमातून अनेकांसमोर उघड होते. बरेच जगप्रसिद्ध सेलिब्रिटी आणि नामवंत व्यक्तिसुद्धा ट्विटर द्वारे विविध विषयांवर त्यांची मतं मांडत असतात. अशाच या ट्विटरच्या माध्यमातून दरवर्षी ‘द गोल्डन ट्विट ऑफ द इयर’ या उपक्रमाअंतर्गत सर्वात जास्त प्रमाणात रिट्विट करण्यात आलेल्या ट्विटची निवड करण्यात येते.

यासाठी विराट कोहलीच्या एका ट्विटला ‘द गोल्डन ट्विट ऑफ द इयर’ ठरविण्यात आले आहे. भारतीय कसोटी संघाचा कर्णधार विराट कोहलीने अनुष्का शर्माची पाठराखण करणारं ट्विट केलं होतं. टी-20 विश्वचषकामधील भारत – ऑस्ट्रेलिया सामन्यातील विजयानंतर सोशल मीडियावर अनुष्काची खिल्ली उडवली जात होती. यावरुन विराट कोहलीने संताप व्यक्त करत अनुष्काची बाजू घेत टीकाकारांना उत्तर दिलं होतं. त्याचं हेच ट्विट 40 हजाराहून जास्त वेळा रिट्विट करण्यात आलं आहे.

Shame on people for trolling @AnushkaSharma non-stop. Have some compassion. She has always only given me positivity pic.twitter.com/OBIMA2EZKu

— Virat Kohli (@imVkohli) March 28, 2016