अभिनेता कमल हसन यांच्या जयललितांबाबतच्या ट्विटमुळे सोशल मीडियावर वातावरण तापले

६८ वर्षीय जयललिता यांना २२ सप्टेंबर रोजी ताप आल्यामुळे चेन्नईतील अपोलो रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. अशा या ‘अम्मा’च्या निधनानंतर सर्वच माध्यमातून त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येत आहे.

ट्विटर आणि फेसुकद्वारेही जयललिता यांचे समर्थक त्यांना श्रद्धांजली वाहात आहेत. पण या सर्व प्रकारामध्ये एका अभिनेता कमल हसन यांच्या ट्विटमुळे सध्या सोशल मीडियावर वातावरण तापलेले पाहायला मिळत आहे. ‘जयललिता यांच्यावर अवलंबून असलेल्यासोबत माझी सहानुभूति आहे’ अशा आशयाच्या या ट्विटमुळे सध्या ट्विटरकरांनी त्यावर व्यक्त व्हायला सुरुवात केली आहे.

कमल हसन यांच्या या ट्विटद्वारे त्यांना नक्की म्हणायचे तरी काय आहे? यावरुन सोशल मीडियावर अनेकजणांनी अभिनेता कमल हसन यांना धारेवर धरले आहे. तमिळ भाषेमध्ये कमल हसन यांनी केलेल्या या ट्विटनंतर कमल हसन यांच्या एका भाषणातील वक्तव्यानेही अनेकांचेच लक्ष वेधले. ज्यामध्ये ते म्हणाले होते की, ‘मी माझ्या मनाविरुद्ध तमिळनाडू आणि भारत सोडू शकतो.

कारण इथे सुरु असणाऱ्या घाणेरड्या राजकारणाचा मला कंटाळा आला आहे’. त्यामुळे कमल हसन यांच्या वक्तव्यावरुन आणि त्यांच्या ट्विटवरुन सध्या गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. अनेकांनी कमल हसन यांच्या या ट्विटचा विरोध करत त्यांच्यावर टीका केली आहे.

