VIDEO: १०० वा भाग: कॉफी विथ खान ब्रदर्स

करण जोहरने आपला चाहता कलाकार शाहरुखसोबत कॉफी घेतल्यानंतर आपल्या बहुचर्चित कार्यक्रमाच्या १०० व्या भागात दबंग खानला निमंत्रण दिले होते.

‘कॉफी विथ करण’च्या पाचव्या सत्रात या कार्यक्रमाचे एकूण १०० भाग पूर्ण होणार आहेत. यासाठी या भागात दबंग सलमान खान, भाऊ अरबाज आणि सोहेल खानसोबत सहभागी झाला होता.

‘कॉफी विथ करण’चा १०० वा भाग रविवारी प्रदर्शित होणार आहे. करणच्या या कार्यक्रमात अनेक बॉलिवूड कलाकार सहभागी होत असतात. करण पाहुण्या कलाकारांसोबत कॉफीच्या बहाण्याने अनेक गुपितांचा खुलासा करणारे खोचक प्रश्न त्यांना विचारत असतो.

नेहमी प्रमाणेच या भागातदेखील सलमान खान काही खुलासे करणार आहे. सलमानने या कार्यक्रमात स्वत:विषयीचे धक्कादायक गुपित उलगडल्याचे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.

Next week we kick-start the #KoffeeCentury celebrations with the Khan brothers! It doesn’t get better than this. #KoffeeWithKaran pic.twitter.com/YmbWrk2w8g

— Star World (@StarWorldIndia) December 4, 2016