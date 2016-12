चेन्नई, ता. ६ : तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे जयललिता यांच्या पार्थिवावर आज सायंकाळी ४.३०च्या सुमारास येथील मरिन बीचवर शासकीय सन्मानात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल यांच्यासह अनेक राजकीय नेते व मंत्री थोड्याच वेळात चेन्नईला पोहोचत आहेत.

त्यांच्या निधनानंतर तमिळनाडू राज्याने ७ दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला असून केंद्र सरकारने आज राष्ट्रीय दुखवटा जाहीर केला आहे. त्यामुळे सर्व तिरंगा अर्ध्यावर फडकत आहे.

६८ वर्षीय मुख्यमंत्री जयललिता यांचे ७४ दिवसांच्या उपचारानंतर काल रात्री ११.३० वाजता चेन्नईतील अपोलो रुग्णालयात निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच रुग्णालयाबाहेर असलेल्या कार्यकर्त्यांनी ‘अम्मांसाठी’ हंबरडा फोडला. अनेकांना शोक अनावर झाल्याने त्यांची शुद्ध हरपली, तर एक कार्यकर्ता हृदयविकाराने मरण पावला.

त्यांचे पार्थिव सन्मानपूर्वक राजाजी हॉल येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांच्यासह अनेक मान्यवर व नागरिकांनी त्यांच्या पार्थिवाचे दर्शन घेतले.

तत्पूर्वी त्यांच्या पोज गार्डन या घरी त्यांचे पार्थिव नेण्यात आले होते.

चेन्नईसह राज्यात काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालयांना तीन दिवस सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.

ओ. पनीरसेल्वम नवे मुख्यमंत्री

जयललिता यांचे अतिशय विश्वासू आणि निकटवर्तीय समजले जाणारे ओ. पनीरसेल्वम यांनी आज पहाटे १ ला तमिळनाडूनच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी त्यांना शपथ दिली. यापूर्वीही जयललिता यांच्या अनुपस्थितीत त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा कारभार दोन वेळा सांभाळला आहे.

जयललिता आजारी असताना त्यांच्याकडील आठ खात्यांचा कारभार ओ. पनीरसेल्वम यांच्याकडे त्यांनी सोपविला होता. पनीरसेल्वम यांच्याकडे त्यांचे राजकीय उत्तराधिकारी म्हणून पाहिले जायचे.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/IlayathaapathyVijay?src=hash”>#IlayathaapathyVijay</a> pays his last respect to <a href=”https://twitter.com/hashtag/Jayalalithaa?src=hash”>#Jayalalithaa</a> at <a href=”https://twitter.com/hashtag/RajajiHall?src=hash”>#RajajiHall</a> <a href=”https://t.co/Nkk0VH8vvB”>pic.twitter.com/Nkk0VH8vvB</a></p>— Jeya suriya (@MSPMovieManiac) <a href=”https://twitter.com/MSPMovieManiac/status/806001569254621185″>December 6, 2016</a></blockquote>

