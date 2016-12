जयललिता यांना हृदयविकाराचा झटका; प्रकृती गंभीर

चेन्नई, ता. ४ : गेल्या ७३ दिवसांपासून येथील अपोलो रुग्णालयात दाखल असलेल्या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे जयललिता यांना आज दुपारी हृदयविकाराचा धक्का बसल्याने त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जातेय. पुढील १२ तास त्यांच्या तब्येतीसाठी काळजीचे असणार आहे.

All the News Channel Editors are called for a urgent Press meet at 12 am. Expect a news around 12.15 am. #Jayalalithaa #Apollo pic.twitter.com/D644GVXAuP — Kalakkal Cinema (@kalakkalcinema) December 4, 2016

त्यांच्या तब्येतीसाठी राष्ट्रपती, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राहुल गांधी, रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू, यांच्यासह देशांतील अनेक मान्यवरांनी प्रार्थना केली आहे.

अपोलो रुग्णालयाच्या बाहेर जयललिता यांच्या समर्थकांचा गराडा असून खबरदारीचा उपाय म्हणून अर्ध सैन्य दलाच्या ९ तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनाही सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तामिळनाडूचे सर्व मंत्री रुग्णालयात हजार आहेत. तसेच देशातील अनेक महत्वाच्या व्यक्तींनी चेन्नैला धाव घेतली आहे.

एम्सचे एक डॉक्टरांचे पथक दिल्लीहून तातडीने रवाना झाले आहे.

तामिळनाडूचे राज्यपाल तातडीने चेन्नईला पोहचत आहेत.

अलीकडेच जयललिता यांची तब्येत सुधारत असल्याचे रुग्णालयाच्या वतीने सांगण्यात येत होते. मात्र आज रविवारी दुपारी साडेचारच्या सुमारास त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याचे रुग्णालयाने एका प्रेस नोटद्वारे म्हटले आहे.

#Jayalalithaa is irreplaceable. Hope she gets well soon and resumes her office. My prayers are with you #Amma. You are role model. — Narendra Modi (@narendramodi113) December 4, 2016