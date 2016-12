हम्पीमध्ये सोनाली करतेय नवीन चित्रपटाची शुटिंग

कर्नाटक इथल्या हम्पी येथील निसर्गरम्य परिसरात सध्या सोनाली शुटिंग करत आहे. तिने तिच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन तिथले फोटोही शेअर केले आहेत. निळभोर आकाश आणि हिरवेगार शेत तिने या फोटोमध्ये दाखवले आहे.

कर्नाटकातील ऐतिहासिक हंपी इथे चित्रीकरणास नुकतीच सुरुवात झालेल्या या चित्रपटाचे नाव ठरविणे अद्याप बाकी

आहे.

प्रकाश कुंटे यांनी दिग्दर्शित केलेल्या ‘कॉफी आणि बरंच काही’ आणि ‘अँड जरा हटके’ या चित्रपटांना प्रेक्षकांच्या पसंतीची पावती मिळाली होती, तसंच या चित्रपटांचं अनेक पातळींवर कौतुकदेखील झालं होतं. हम्पी येथे चित्रीत होत असलेला त्यांचा आगामी चित्रपट एका मुलीचा भावनिक प्रवास या आशयसूत्रावर बेतला आहे. चित्रपटाबाबतचे बाकी तपशील येणाऱ्या काळात जाहीर करण्यात येणार असल्याचे समजते.

‘चित्रीकरणासाठी तीच-तीच लोकेशन घेण्यापेक्षा नवा परिसर दाखवणं मला आवश्यक वाटतं. या चित्रपटाचं कथानक हम्पीमध्येच घडतं. त्यामुळे मला चित्रीकरणासाठी हम्पीचाच विचार करावा लागला. हम्पी या ठिकाणाला ऐतिहासिक संदर्भ तर आहेच तसंच हे ठिकाण कथानकाचा एक भाग आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना नक्कीच एक वेगळं कथानक पाहायला मिळेल,’ असं दिग्दर्शक प्रकाश कुंटे यांनी सांगितले.

चित्रपटात सोनाली कुलकर्णी, प्राजक्ता माळी, प्रियदर्शन जाधव, ललित प्रभाकर अशी उत्तम स्टारकास्ट पहायला मिळेल. अमलेंदु चौधरी सिनेमॅटोग्राफर असून, चित्रपटाची निर्मिती ‘स्वरूप समर्थ एंटरटेन्मेन्ट’च्या योगेश निवृत्ती भालेराव करत आहेत.

"Mornings are beautiful when you surrounded by these kind of #frames "#HampiLife #shootingdiaries #naturephotography #nofilter #noedit pic.twitter.com/q4vtsXcfen

— Sonalee (@meSonalee) December 1, 2016