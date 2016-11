डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘ट्रम्प टॉवर’चे गुगलवर झाले ‘डम्प टॉवर’

गुगलच्या गुलल मॅपमध्ये ‘ट्रम्प टॉवर’ असे सर्च केल्यास त्याजागी ‘डम्प टॉवर’ (dump) असे दिसत आहे.

डम्प म्हणजे अशी जागा जिथे कच-याची किंवा टाकाऊ वस्तूंची विल्हेवाट लावली जाते.

त्यामुळे यावर विनोदनिर्मिती झाली नाही तर नवलच ! WPIX-TV च्या वृत्तानुसार सकाळपासून गुगल सर्चमध्ये ट्रम्प यांच्या मालकीचे हॉटेल्स आणि त्यांचे राहते घर यांची नावे गुगल सर्चमध्ये ‘Dump International Hotel and Tower’ आणि ‘Dump Tower’ असेच दिसत आहे.

यामागे हॅकरचा हात असून त्याने ट्रम्प (trump) या शब्दामधील ‘टी’ आणि ‘आर’ ही अक्षरे काढून त्याजागी ‘डी’ हा शब्द घातला. त्यामुळे हा सगळा घोळ झाला आहे.

तर दुसरीकडे ट्रम्प यांचे विरोधक मात्र या घोळामुळे चांगलेच सुखावले आहेत आणि या हॅकरच्या विनोदबुद्धीचे कौतुक करत आहे.

I love you Google! #DumpTower is the perfect name! LOL!!! pic.twitter.com/U03iH9V3LI

— VA for Hillary (@VA4Hillary1) November 27, 2016