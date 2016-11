VIDEO: करिनासोबतच्या पहिल्याच भेटीत रणवीरने केली अतिशयोक्ती

एका वृत्तवाहिनीतर्फे नुकतेच आयोजित केलेल्या टॉक शो मध्ये रणवीरने त्याच्या आणि करिनाच्या पहिल्या भेटीबद्दलचा किस्सा सांगितला आहे.

त्यावेळी या प्रश्नाचे उत्तर देताना रणवीरने त्या संपूर्ण प्रसंगाची पुनरावृत्तीच केली. ‘करिनाला भेटल्यावर माझे डोळे तिच्यावरच स्थिरावले होते.

ती माझी आवडती अभिनेत्री होती. पण, त्यावेळी मी तिला पाहताच जरा जास्तच व्यक्त होत माझे भाव व्यक्त करत असताना त्यामध्ये अतिशयोक्तीच होती’, असे रणवीर म्हणाला.

दरम्यान सध्या रणवीर आणि करिनाच्या पहिल्या भेटीच्या प्रसंगावर भाष्य करणारा एक व्हिडिओ ट्विटरद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

Watch Ranveer Singh @RanveerOfficial enact his star-struck first meeting with Kareena Kapoor Khan! pic.twitter.com/zMLPzytkMU

— Kareena Kapoor Khan (@KareenaK_FC) November 26, 2016