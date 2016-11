VIDEO: अमीर ‘दंगल’साठी ‘फॅट टू फिट’

चित्रपटात योग्य असा लूक मिळावा म्हणून मी माझ्या शरीरयष्टीवर काम करतो. पण, दंगलसाठी केलेला बदल हा मला स्वतःसाठीही आश्चर्यकारक होता. या चित्रपटात मी तरुण आणि वयस्कर अशा दोन रुपात दिसणार आहे. चित्रपटात वयस्कर भूमिका साकारण्यासाठी मी वजन वाढवले. माझे वजन तब्बल ९६ किलो झाले ज्यात ३८ टक्के चरबी होते. त्यानंतर पाच महिन्यात मला नऊ टक्के चरबी घटवायची होती, असे आमिर आपल्या वजनाविषयी बोलताना सांगतो.

आमिरने पाच महिन्यात त्याचे वजन कमी केले

तब्बल पाच महिने आपल्या शरीरयष्टीवर कशी मेहनत घेतली याचा ‘फॅट टू फिट’ प्रवास या व्हिडिओत पाहावयास मिळते.

कुस्तीपटू गीता फोगट हिने २०१० साली झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारताला कुस्तीत पहिलेवहिले सुवर्ण पदक मिळवून दिले होते. तिच्याच वडिलांची म्हणजेच कुस्तीपटू महावीर फोगट यांची भूमिका आमिर दंगल या चित्रपटात साकारत आहे. नितेश तिवारी दिग्दर्शित दंगल २३ डिसेंबरला प्रदर्शित होईल.

Get ready to watch @aamir_khan's dramatic transformation from Fat to Fit for Dangal!

Kal subah paanch baje taiyaar rehna. #AamirKhanFatToFit pic.twitter.com/5iSi1XNj7v

— UTV Motion Pictures (@utvfilms) November 28, 2016