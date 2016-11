‘रईस’चा ट्रेलर ७ डिसेंबरला होणार प्रदर्शित

बॉलीवूड बादशहा शाहरुख खान याच्या आगामी ‘रईस’ चित्रपटाच्या ट्रेलरची त्याचे चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

त्याच्या चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली असून चित्रपटाचा पहिला ट्रेलर ७ डिसेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. ‘डीअर जिंदगी’नंतर शाहरुखचे चाहते ज्या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत असलेला ‘रईस’ चित्रपट एका सत्य घटनेवर आधारित आहे.

राहुल ढोलकिया दिग्दर्शित ‘रईस’चा ट्रेलर ७ डिसेंबरला प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती निर्माता रितेश सिधवानी याने ट्विटरवरून दिली. रितेशने ट्विट केलेय की, ‘७ डिसेंबरला ‘रईस’चा ट्रेलर येतोय.

#RaeesTrailer Aa Raha Hai 07 December hope this ends all speculation & I can get some pyaar instead of gaalis… love pic.twitter.com/TtRvceaYMs

— Ritesh Sidhwani (@ritesh_sid) November 26, 2016