वादग्रस्त वक्तव्यावर ठाम, ‘मला देशविरोधी ठरवणारे ते कोण आहेत ?’ : फारुख अब्दुल्ला

पाकव्याप्त काश्मीरबद्दलच्या वक्तव्यावर ठाम असल्याचे जम्मू काश्मारचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले आहे.

पाकव्याप्त काश्मीर ही भारताच्या बापाची जागा नाही, असे वादग्रस्त विधान अब्दुल्ला यांनी केले होते. अब्दुल्ला यांच्या वक्तव्याचा सर्वच स्तरातून निषेध झाला. मात्र तरीही अब्दुल्ला यांनी स्वत:च्या वक्तव्याचे समर्थन केले आहे.

‘ही लढाई कशासाठी सुरू आहे ? जे तुमचे नाहीच, त्यासाठी लढाई करण्याची आवश्यकता काय ?,’ असे अब्दुल्ला यांनी पाकव्याप्त काश्मीरच्या संदर्भात म्हटले आहे. ‘मी काश्मीरमधील स्थितीच्या आधारे प्रतिक्रिया दिली. आपण पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेऊ शकत नाही. ते (पाकिस्तान) आपल्या काश्मीरवर कब्जा मिळवू शकत नाहीत.

यामध्ये चूक काय ?,’ असे बेजबाबदार स्पष्टीकरण अब्दुल्ला यांनी दिले. ‘मला देशविरोधी ठरवणारे ते कोण आहेत ? मला राष्ट्रविरोधी ठरवणारे स्वत:च राष्ट्रविरोधी आहेत,’ असे फारुख अब्दुल्ला यांनी म्हटले.

Who the hell are they to call me anti-national,those who call me anti-national must be themselves anti-national-Farooq Abdullah on PoK stmnt pic.twitter.com/KQssZLMHRW

— ANI (@ANI_news) November 27, 2016