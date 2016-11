‘मेरी प्यारी बिंदू’चे पोस्टर प्रदर्शित

‘मेरी प्यारी बिंदू’ या सिनेमाचा बहुप्रतिक्षित पहिला लूक प्रदर्शित करण्यात आला.

या आधीही या सिनेमाचे चित्रिकरणावेळचे फोटो आणि पोस्टर्स शेअर करण्यात आले होते.

पण याआधीच्या पोस्टर्स आणि फोटोंपेक्षा आताचे पोस्टर फार वेगळे आहे.

अभिनेता आयुषमान खुराना आणि अभिनेत्री परिनीती चोप्रा या पोस्टरमध्ये फार वेगळे दिसत आहेत. ते बंगाली पारंपारिक वेषात दिसत नाही.

या दोघांना बघून ९० च्या दशकातले आमिर खान आणि जुही चावला आठवल्याशिवाय राहत नाहीत. हा सिनेमा पुढच्या वर्षी १२ मेला प्रदर्शित होणार आहे.

Abhimanyu & Bindu have some NEWS for you! Meet them in cinemas on May 12th 2017 #MeriPyaariBindu @ayushmannk @ParineetiChopra pic.twitter.com/jXGFSVkd0l

— Yash Raj Films (@yrf) November 25, 2016