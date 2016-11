संसद LIVE : ‘नोटबंदीमागील हेतू योग्य असला, तरी तो या निर्णयाने साध्य होणार नाही’: माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरूवारी राज्यसभेतील चर्चेसाठी उपस्थित राहणार आहेत.

यावेळी मोदी नोटांबदीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना उत्तर देण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात झाल्यापासून विरोधकांनी पंतप्रधानांनी संसदेत येऊन नोटाबंदीवर बोलावे, अशी मागणी लावून धरली आहे.

या प्रमुख मागणीसाठी विरोधकांनी गेल्या गुरुवारपासून दोन्ही सभागृहांमध्ये कामकाज होऊ दिलेले नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारने मागच्या दाराने विरोधकांशी चर्चा सुरू केली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार यांनी विरोधकांशी चर्चाही केली आहे.

दरम्यान, मोदींच्या उपस्थितीमुळे आज राज्यसभेत काय घडणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

नोटबंदीच्या मुद्द्यावरुन संसदेत सत्ताधारीविरुद्ध विरोधक असा सामना रंगला आहे. या मुद्द्यावरून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन अपेक्षेप्रमाणे वादळी ठरले आहे. विरोधकांच्या गदारोळाने गुरुवारी कामकाजाला सुरुवात झाली. समाजवादी पार्टीच्या खासदारांनी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्यावर कागदाचे तुकडे फेकल्याचा प्रकार घडला. या प्रकारामुळे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

नोटाबंदी मुद्यावर सरकारसोबत 28 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही चर्चा न करण्याचा विरोधी पक्षांनी निर्णय घेतला आहे. तसेच 28 नोव्हेंबरला ‘आक्रोश दिन’ पाळण्याची घोषणा विरोधकांनी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नोटबंदीमागील हेतू योग्य असला, तरी तो या निर्णयाने साध्य होणार नाही, असं स्पष्ट मत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी राज्यसभेत व्यक्त केलं.

“नोटबंदीनंतरच्या सरकारच्या ढिसाळ नियोजनामुळे देशभरात 60 ते 65 जणांना जीव गमवावा लागला. या निर्णयामुळे छोटे उद्योग, शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. पंतप्रधानांनी योग्य नियोजन करुन नोटाबंदीच्या योजनेची अंमलबजावणी करायला हवी होती”, असं मनमोहन सिंह म्हणाले.

Live Updates:

नोटाबंदीचा तुघलकी निर्णय मागे घ्या – नरेश अग्रवाल

दोन हजार रुपयांच्या नोटा सरकारने छापल्या, पण १०० आणि ५०० च्या नोटा आहेत कुठे – नरेश अग्रवाल

नोटाबंदीचा निर्णय उत्तरप्रदेशमधील निवडणुका बघून घेण्यात आला – समाजवादी पक्षाचे खासदार नरेश अग्रवाल

सरकारने व्यवहारीक अडचणींवर तोडगा काढला पाहिजे-मनमोहन सिंह

रिझर्व्ह बँकेवर सर्व स्तरातून टीका केली जात आहे- मनमोहन सिंह

नोटाबंदीमुळे ग्राामीण भागातील लोकांकडे पैसाच नाही- मनमोहन सिंह

नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे नोटाबंदीच्या देशाच्या जीडीपीवर विपरीत परिणाम- मनमोहन सिंह

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या राज्यसभेतील भाषणाला सुरूवात

