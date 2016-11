‘कॉफी विथ करण’ मध्ये येणार विनोदवीर कपिल शर्मा

‘कॉफी विथ करण’च्या पाचव्या पर्वामध्ये लवकरच सर्वांच्या ओळखीतील एक चेहरा हजेरी लावणार आहे. तो ओळखीचा चेहरा म्हणजे विनोदवीर कपिल शर्मा.

विनोदाला एका वेगळाच दर्जा देणाऱ्या कपिल शर्माने मिळवलेली लोकप्रियता आणि त्याची खुमासदार विनोदी शैली पाहता कपिलची या कार्यक्रमामध्ये वर्णी लागली आहे असेच म्हणावे लागेल. कपिलने या कार्यक्रमाच्या भागाचे चित्रीकरण नुकतेच पार पडले हे सांगणारा एक फोटो त्याने त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवर नुकताच पोस्ट केला. या फोटोसह त्यांनी एक कॅप्शनही लिहिले होते. ज्यामध्ये त्याने जिंकलेल्या बक्षीसासाठी करण जोहरचे आभार मानले आहेत. ‘मला या कार्यक्रमामध्ये बोलवल्याबद्दल मी तुमचा आभारी आहे’, असेही कपिलने म्हटले.

Thank u @karanjohar sir for inviting me on ur lovely show #koffeewithkaran n for so many beautiful gifts .. pic.twitter.com/PRtIzBEhJD

— KAPIL (@KapilSharmaK9) November 22, 2016