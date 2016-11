Photogallery: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्या लग्नाचा ७ वा वाढदिवस

लिवूड अॅक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्या लग्नाला 7 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 22 नोव्हेंबर 2009 दोघे लग्नाच्या बेडीत अडकले. शिल्पा शेट्टीने वेडिंग अॅनिव्हर्सरीनिमित्त पती राज कुंद्राला सोशल मीडियावर एक प्रेमळ संदेश दिला आहे. शिल्पाने मेसेजमध्ये लिहिले – “Whoa! 7 yrs..Happy Anniversary @therajkundra “I have found my Home in your Heart and Love in your Soul.” I’m the luckiest girl in the world. #hubbylove #soulmate’

बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचे पती राज कुंद्रा देशातील प्रसिद्ध नाव आहे. एक यशस्वी बिझनेसमन म्हणून लोक त्यांना ओळखतात. स्वबळावर त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे इंटरनेटवर उपलब्ध माहितीनुसार, राज कुंद्रा यांच्याकडे तब्बल 2400 कोटींची संपत्ती आहे.

आज वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्यांच्या 10 कंपन्या आहेत. 2004 मध्ये एका ब्रिटीश मॅगझिनने त्यांना सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीत 198 वे स्थान दिले होते.

र्तमान काळात राज यांचा बिझनेस विविध क्षेत्रांमध्ये पसरला आहे. अनेक कंपनीत त्यांचा वाटा आहे. त्यांनी पशमीना शॉल विकण्यापासून आपला बिझनेस सुरु केला होता. त्यानंतर फॅशन कंपनी म्हणून RK Collections Ltdची स्थापना केली. कालांतराने त्यांनी हि-यांच्या व्यापारात एन्ट्री घेतली.

– Essential General Trading कंपनीत सीईओ

– UK Tradecorp Ltd. मध्ये राज CEO पदावर आहेत. 2002मध्ये सुरु झालेली ही कंपनी कनझ्युम प्रॉडक्ट्स विकते.

– Groupco Developers, रियल इस्टेट फर्म

– Ashwini Steel, ही कंपनी स्क्रॅपपेक्षा हलके स्टील बनवते.

– TMT Global, स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी

– Essential Sports and Media,

– प्रॉडक्शन अँड डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी

– Iconic Investments, प्रायव्हेट फंड ट्रेडिंग फर्म

– V8 Gourmet Group, यूकेमधील रेस्तराँ चेन, यामध्ये राज यांचा 33 टक्के वाटा आहे.

याशिवाय दुबईत एक ट्रेडिंग फर्मसुद्धा आहे. वरील दिलेल्या कंपनीपैकी काहींमध्ये त्यांची मालकी आहेत, तर काहीमध्ये वाटा आहे.