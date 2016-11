VIDEO: कॉफी विथ रणवीर-रणबीर!

निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहरच्या बहुचर्चित ‘कॉफी विथ करण’ चॅट शो ला सुरुवात होऊन या कार्यक्रमाचे काही भागही प्रक्षेपित झाले.

पण, सध्या सर्वांना उत्सुकता लागून राहिली आहे ती म्हणजे या कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या भागाची.

‘कॉफी विथ करण’च्या पुढच्या भागात ‘मौका भी है…और दस्तुर भी’ असं म्हणत बी टाऊनमधील सध्याच्या आघाडीच्या अभिनेत्यांनी हजेरी लावली आहे.

रणबीर आणि रणवीरच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या चॅट शो चे टिझर सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड गाजत आहेत. त्यापैकीच एक टिझर अनेकांचेच लक्ष वेधत आहे.

The dynamic duo on #KoffeeWithKaran! With #RanbirKapoor & @RanveerOfficial in the house, it’s going to be an explosive episode. pic.twitter.com/dZwmqTd674

— Star World (@StarWorldIndia) November 20, 2016