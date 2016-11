‘सैराट’च्या झिंगाट गाण्याने ‘ग्लोबल सिटिझन्स इंडिया’ कार्यक्रमाची सुरुवात

‘ग्लोबल सिटिझन्स इंडिया’ या संस्थेने आयोजित केलेल्या महोत्सवाचा भाग बनण्यासाठी महाराष्ट्रच नाही तर देशाच्या मोठय़ा शहरांमधून आलेल्या उत्साही तरुणाईने सकाळी नऊ वाजल्यापासूनच गर्दी केली होती. दुपारी दीड वाजता सुरू होणाऱ्या या महोत्सवासाठी तब्बल ८५ हजार ते एक लाख प्रेक्षक जमले होते.

झिंगाट गाण्याने सुरू झालेल्या या महोत्सवात ए. आर. रेहमान, अमेरिकी रॅपस्टार जय जॉय.. शंकर एहसान लॉय अशा एकापेक्षा एक सरस कलावंतांना चाहत्यांचा प्रतिसाद मिळत गेला आणि या महोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण असलेल्या ‘कोल्डप्ले’ या बॅण्डसाठी रंगमंच सज्ज झाला. क्रिस मार्टिन आणि त्याच्या साथीदारांनी आपल्या जादुई संगीताने लाखभर संगीतवेडय़ांना मोहवून टाकले आणि आपल्या तालावर थिरकायला लावले. तरुणांच्या दोन पिढय़ांनंतरही ‘बॉम्बे’ आणि ‘दिल से’ या चित्रपटातील गाण्यांची जादू कायम असल्याचे रेहमानच्या परफॉर्मन्सने दाखवून दिले. यावेळी, बँडचा मुख्य कलाकार असलेला क्रिस मार्टिन याने रेहमानच्या सूरात सूर मिसळत ‘वंदे मातरम्’ गाणे गात संगीताला सीमा नसतात हा संदेश जगभरात पसरविला. मार्टिनने स्वतः रेहमानला स्टेजवर येण्यास सांगितले होते. तसेच, त्याने २८ ऑक्टोबरला प्रदर्शित झालेल्या करण जोहर दिग्दर्शित ‘ऐ दिल है मुश्किल’ चित्रपटातील ‘चन्ना मेरेया’ हे गाणेही म्हटले. पण, त्याने हे गायलेले गाणे त्याच्या शैलीत कंपोज केले होते.

या कार्यक्रमाची सुरुवातच ‘सैराट’च्या झिंगाट गाण्याने झाली आणि अमराठी तरुणाईही या गाण्यावर सरावाने थिरकली. शंकर महादेवन यांनी ‘मनमंदिरा तेजाने’ हे गीत सादर करून देशी शास्त्रीय संगीताचे अस्तरही या मैफलीस लावले. अर्जित सिंगचे ‘रे कबीरा’ आणि शंकर एहसान लॉय यांची ‘हर घडी बदल रही है’, ‘सबसे आगे होंगे हिंदुस्थानी’, ब्रेथलेस यांच्या गाण्यांनी लोकांनाही ठेका धरायला लावला होता.

India, thank you for one of the greatest nights of our lives @arrahman #MaaTujheSalaam #GlobalCitizenIndia @glblctznIN pic.twitter.com/RAYEUKKT4p

— Coldplay (@coldplay) November 19, 2016