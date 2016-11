रेल्वे अपघातातील जीवितहानीचे दु:ख शब्दात व्यक्त करण्यापलीकडचे: नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंदूर-पाटणा एक्सप्रेसला झालेल्या अपघाताबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे.

नरेंद्र मोदींनी रेल्वे अपघातामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रवाशांबद्दल ट्विटरवर त्यांच्या संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. ‘या अपघातामध्ये झालेल्या जीवितहानीचे दु:ख शब्दात व्यक्त करण्यापलीकडचे आहे.

मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबीयांच्या दु:खात सहभागी आहोत,’ असे ट्विट मोदींनी केले आहे.

इंदूर-पाटणा एक्सप्रेसला उत्तर प्रदेशातील कानपूरमध्ये झालेल्या अपघाताबद्दल रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्यासोबत चर्चा झाल्याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली आहे. ‘या अपघातात जखमी झालेल्यांसाठी प्रार्थना करत आहोत,’ असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे.

Anguished beyond words on the loss of lives due to the derailing of the Patna-Indore express. My thoughts are with the bereaved families.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2016