‘कोल्डप्ले’ कार्यक्रमात राष्ट्रध्वजाचा अपमान

मुंबईत रंगलेल्या जगप्रसिद्ध बॅडच्या कार्यक्रमात कला सादर करणाऱ्या ख्रिस मार्टिन या परदेशी कलाकाराने राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मुंबईतील ककार्यक्रमात ख्रिस मार्टिन या गायकाने कला सादर करताना आपल्या पॅन्टच्या मागील खिशामध्ये राष्ट्रध्वज खोचून नृत्य करण्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. ख्रिस मार्टिनचा वाद निर्माण करणारे फोटो सोशल मीडियावर देखील व्हायरल झाले आहेत.

राष्ट्रवादीसह काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही राष्ट्रध्वजाचा अपमान झाला असल्याचं म्हटलं आहे. ट्विटरद्वारे त्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

The #British are back again to insult our #nation and it's citizens. A highly condemnable act by #ChrisMartin & #Coldplay. @PTI_News pic.twitter.com/IQmkcrNabV

