‘सैराट झालं जी…’ गायिकेला बसला नोटांबदीचा फटका; वाचा नक्की काय झाले ?

मराठी सिनेसृष्टीत मैलाचा दगड ठरलेल्या सैराट या सिनेमातील ‘सैराट झालं जी…’ या हिट गाण्याला स्वरसाज चढवणारी गायिका चिन्मयी श्रीपदा आणि तिचा पती राहुल रविंद्रन (अभिनेता) यांच्यासोबत एक अशी घटना घडली, ज्याची कल्पना कुणीही करु शकत नाही. झाले असे, की श्रीपदा नुकतीच US हून परतली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पाचशे आणि हजारांच्या नोदाबंदीच्या निर्णयाविषयी तिला फारसे काही ठाऊक नव्हते. त्यामुळे भारतात परतल्यानंतर तिच्याकडे पुरेस पैसे नव्हते.

चिन्मयी नव-यासोबत पैसे काढण्यासाठी लोकल एटीएममध्ये पोहोचली. तेथे उपस्थित गार्डने तिला सांगितले, की एटीएममध्ये 10 वाजता पैसे टाकण्यात आले होते. मात्र ते दोन तासांतच संपले. जेव्हा गार्डला चिन्मयी आणि तिच्या नव-याकडे काहीच पैसे नसल्याचे समजले, तेव्हा त्याने त्याच्याजवळील 20 रुपये काढून तिच्या नव-याला दिले. या पैशांतून दोघांनी चहा घेतला. चिन्मयीने सोशल मीडिया अकाऊंटवर या घटनेचा उल्लेख केला आहे.

चिन्मयीने या घटनेचा उल्लेख करताना लिहिले,

”Landing in India we naturally have no usable cash. We were in the US when the demonetisation was announced. Husband went to local ATM to see if he can withdraw at least a 100 so that he could buy tea at a local tea-shop. The Watchman at the ATM said they load it at 10 AM and all money is withdrawn in 2 hours. Not even a single 100/- was available. And the sweetest thing, Rahul was given 20/- to drink tea by that ATM watchman. A lot of us have our hearts in the right place. We are kind. We are good. We just forget that.”