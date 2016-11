ट्विटरवर अभिषेकाचे १ कोटी फोलोवर्स

बॉलीवूड अभिनेता अभिषेक बच्चन आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन यांची मुलगी आराध्या हिचा बुधवारी पाचवा वाढदिवस झाला.

त्याचदिवशी अभिषेकला एक कोटींचे गिफ्ट मिळाले.

ट्विटर या सोशल मिडीया साइटवर अभिषेकच्या फॉलोअर्सची संख्या एक कोटींच्यावर पोहोचली.

अभिषेकने ट्विटरवरून त्याचा आनंद जाहीर केला.

त्याने लिहले की, माझ्या मुलीच्या वाढदिवसाच्या दिवशी चाहत्यांनी मला गिफ्ट दिले. एक करोड (१० मिलियन) आमची संख्या वाढत आहे

On my daughter's birthday, the crew gives me a present, 10 million!! Our crew grows. Much love and respect to each of you.

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) November 16, 2016