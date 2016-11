बलात्कार होण्यापासून रेल्वेतील महिलेला वाचवले ; प्रभूंकडून कौतुक

एक महिला एकटीच रेल्वेतून प्रवास करत होती. प्रवासादरम्यान चोरट्यांनी ही महिला एकटी असल्याचे बघून तिच्यावर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केला. जननायक एक्स्प्रेसमध्ये हा प्रकार घडला.

यावेळी भारतीय लष्करातील दोन जवान याच रेल्वेतून प्रवास करत होते. हा प्रकार त्यांच्या लक्षात येताच त्यांनी विरोध करत महिलेचा जीव वाचवला.

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना ही घटना समजल्यानंतर त्यांनी लगेचच ट्वीटरवरून दोन्ही जवानाचे भरभरून कौतुक केले.

Excellent devotion,RPF Ct Sanjay&Ct RPSF V.yadav who saved

Woman travelling alone in Jannayak Exp, from robbers who tried to rape her.

— Suresh Prabhu (@sureshpprabhu) November 18, 2016