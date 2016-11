लग्नासाठी बँक खात्यातून अडीच लाख रूपये काढता येणार – अर्थसचिव

सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर नागरिकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता गुरूवारी सरकारकडून अपवादात्मक परिस्थितीत बँक खात्यातून रक्कम काढण्यावरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थसचिव शक्तिकांता दास यांनी नवी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत याबद्दलची माहिती दिली. या निर्णयानुसार आता नागरिकांना लग्नकार्यासाठी बँक खात्यातून अडीच लाखांची रक्कम काढता येणार आहे. त्यासाठी संबंधित खातेधारकाला बँकेत केवायसी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. मात्र, सरकारकडून ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा बदलून घेण्याची मर्यादा आणखी कमी करण्यात आली आहे. १८ नोव्हेंबरपासून नागरिकांना बँकेत ४५०० रूपयांऐवजी फक्त २००० रूपये मुल्याच्याच नोटा बदलून मिळतील. या निर्णयामुळे नागरिकांची आणखी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.

