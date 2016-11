गुगलचे ‘फोटो स्कॅनिंग अॅप’ लाँच; Android आणि iOS वर उपलब्ध

हे अॅप अँड्रॉईड आणि अॅपलच्या आयओएस सिस्टिमवर उपलब्ध असणार आहे. या अॅपमुळे आपण आपले जुने फोटोही आता डिजिटल स्वरुपात जतन करुन ठेवता येतील.

Photos from the past, meet scanner of the future. #PhotoScan is here for Android + iOS. https://t.co/0PRFRLySyE pic.twitter.com/RJNr5dmhcl

— Google (@google) November 15, 2016