किडनी विकाराने परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज रुग्णालयात

नवी दिल्ली, ता १६ : परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना किडनीच्या विकारामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे सांगितले जात असून त्यांच्यावर लवकरच किडनी बदलण्याची शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.

यासंदर्भात ट्विटरवर ६४ वर्षीय सुषमा स्वराज म्हणाल्या की मी एम्स मध्ये डायलिसिस घेत आहे. किडनी ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रियेसाठी चाचण्या करणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमधील सर्वात अनुभवी समजल्या जाणाऱ्या सुषमा स्वराज किडनीच्या आजारपणामुळे काहीशा मागे पडल्या होत्या. शस्त्रक्रियेनंतर त्यांचे कामकाज कोण पाहणार या संदर्भात अजूनतरी माहिती समजलेली नाही.

अलिकडेच त्यांच्या मंत्रालयाचा विस्तार करण्यात आला होता. एम. जे. अकबर आणि व्ही. के. सिंग यांना परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणून नेमण्यात आले होते.

I am in AIIMS because of kidney failure. Presently, I am on dialysis. I am undergoing tests for a Kidney transplant. Lord Krishna will bless

