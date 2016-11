‘जग्गा जासूस’ मधील खोडकर रणबीर

अनुराग बासू दिग्दर्शित या चित्रपटाच्या निमित्ताने रणबीर आणि कतरिना आमनेसामने आले आहेत.

रणबीर आणि कतरिना कैफ यांनी ब्रेकअपनंतरही या चित्रपटाच्या चित्रीकरणामध्ये अडथळे येऊ दिले नाहीत. दरम्यान, अनुराग बासू सोबत रणबीरचा हा दुसरा चित्रपट आहे.

यापूर्वी त्याने अनुरागच्या ‘बर्फी’ या चित्रपटामध्ये काम केले होते.

‘जग्गा जासूस’ नंतर अभिनेता रणबीर कपूर आणि अनुराग बासू प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार यांच्या जीवनावर बनणाऱ्या एका चित्रपटासाठीदेखील एकत्र काम करणार आहेत.

Presenting an exclusive still from the sets of #JaggaJasoos shot on children's day.#RanbirKapoor #KatrinaKaif @basuanurag @ipritamofficial pic.twitter.com/K72Wm6gvPp

— UTV Motion Pictures (@utvfilms) November 15, 2016