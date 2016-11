नोटा बदलण्यासाठी मोदींची आई बँकेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची आई हिराबेन नोटा बदलून घेण्यासाठी सकाळी गांधीनगरमधील बँकेत पोहोचल्या. हिराबेन त्यांच्याकडे असणाऱ्या पाचशे रुपयाच्या जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सच्या रायसेन शाखेत दाखल झाल्या होत्या. यावेळी हिराबेन यांना पाहण्यासाठी लोकांची मोठी गर्दी झाली होती.

#WATCH PM Narendra Modi's mother Heeraben Modi exchanges currency of Rs 4500 at a bank in Gandhinagar (Gujarat) #DeMonetisation pic.twitter.com/QZXp32xC2o

— ANI (@ANI_news) November 15, 2016