बॉलिवूड ब्यूटी आलिया भटने सोमवारी फिल्मफेअर ग्लॅमर अँड स्टाइल अवॉर्ड्सचे मुंबई एडिशन लाँच केले. यावेळी आलिया ब्लॅक प्लेसूटमध्ये दिसली. फिल्मफेअरचे एडिटर जितेश पिल्लईंसोबतचा फोटो शेअर करुन आलियाने इंस्टाग्राम लिहिले,

“Always so happy to see you!!!! @jiteshpillaai .. Thank you @filmfare for having me launch the lovely glamour issue!!!! Had a super super time! Big love ❤”

आलिया याकाळात तिचा आगामी सिनेमा ‘डिअर जिंदगी’च्या प्रमोशनमध्ये बिझी आहे.

येत्या 25 नोव्हेंबरला हा सिनेमा रिलीज होणारेय.