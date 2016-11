रोहित शर्मावर लंडनमध्ये यशस्वी शस्रक्रिया

न्यूझीलंड विरुद्धच्या कसोटी सामन्यात दुखापतग्रस्त झालेला भारताचा धमाकेदार फलंदाज रोहित शर्मा याची लंडनमधील रुग्णालयात यशस्वी शस्रक्रिया पार पडली. न्यूझीलंडविरुद्धच्या अखेरच्या कसोटी सामन्यात रोहित शर्माच्या डाव्या मांडीच्या स्नायूला दुखापत झाली होती. या मालिकेत रोहित बहरात खेळताना दिसला होता. भारताने ही मालिका जिंकली होती. पण अखेरच्या सामन्यात रोहित शर्माला झालेल्यामुळे रोहितवर शस्रक्रिया करण्याची वेळ आली होती. लंडनमधील रुग्णालयात शुक्रवारी रोहितच्या मांडीवरील शस्रक्रिया पार पडल्यानंतर रोहितने आपल्यासाठी प्रार्थना करणाऱ्या मित्र मंडळीचे आणि चाहत्यांचे ट्विटरवरुन आभार मानले आहेत. तसेच लवकरात लवकर संघात येण्यासाठी उत्सुक असल्याचेही रोहितने म्हटले आहे.

All went well. Thank you for your good wishes. Can't wait to be back at it 🏃🏻 pic.twitter.com/llKqRtc3LJ

— Rohit Sharma (@ImRo45) November 11, 2016