‘ओम शांती ओम’ चित्रपट आता जपानी भाषेत

२००७ मध्ये फरहा खान दिग्दर्शित आणि शाहरुख खान आणि दीपिका पादुकोण यांची मुख्य भूमिका असणारा ‘ओम शांती ओम’ हा सिनेमा प्रेक्षकांना चांगलाच आवडला होता. या सिनेमातून दीपिकाने सिनेसृष्टीत पदार्पण केले होते. भारतीयांसोबतच या सिनेमाला परदेशातही लोकांनी पसंत केले होते.

आता हाच सिनेमा जपानी भाषेत येतोय. विशेष म्हणजे, सिनेमाची संहिता ही मुळ सिनेमासारखीच आहे. ९ नोव्हेंबरला ‘ओम शांती ओम’ प्रदर्शित होऊन नऊ वर्ष पूर्ण झाली होती. २००७ मध्ये याच दिवशी हा सिनेमा चित्रपटगृहांमध्ये झळकला होता. आता तब्बल नऊ वर्षानंतर हा सिनेमा जपानी भाषेत तयार होतो आहे. दिग्दर्शक फराह खान हिने ट्विटरवरुन याची माहितीही दिली. जपानमध्ये बिग बजेट म्युझिकल फिल्म म्हणून ‘ओम शांती ओम’ साकारणार असल्याचे तिने सांगितले.

Maybe a good day to announce on #9YearsOfOmShantiOm that it's being made into a huge musical in japan!@iamsrk @deepikapadukone @rampalarjun pic.twitter.com/8hyoS9VBz2

— Farah Khan (@TheFarahKhan) November 9, 2016