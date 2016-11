मुंबईतल्या धोबीघाटमध्ये दिसली दीपिका?

बॉलीवूडची आघाडीची अभिनेत्री दीपिका पदुकोण ही अशा काही वेशात दिसली की तिला ओळखणे कठीण झाले. दीपिका लवकरच एका नव्या चित्रपटात झळकणार आहे.

इटालियन दिग्दर्शक माजिद माजिदी यांच्या चित्रपटात ती काम करत आहे. ‘xxx द रिटर्न ऑफ झेन्डर केज’ या चित्रपटाने हॉलीवूडमध्ये पदार्पण करणारी बॉलीवूडची ही मस्तानी मुंबईतील धोबाघाटमध्ये डि-ग्लॅम रुपात दिसली.

या छायाचित्रांमध्ये तिने ढगळा असा पंजाबी ड्रेस परिधान केलेला दिसतो. गेल्याच आठड्यात दीपिकाने धोबीघाटमध्ये तिच्या सिक्रेट प्रोजक्टसाठी चित्रीकरण केले. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणी दिग्दर्शकाच्या भारतातील स्थितीवर आधारित असलेल्या महत्त्वकांक्षी चित्रपटाकरिता दीपिका काम करत आहे.

माजिदी हे पुरस्कार प्राप्त चित्रपट ‘चिल्ड्रन ऑफ हेवन’, ‘द कलर ऑफ पॅरॅडाइज’, ‘मुहम्मद’ यांच्यासाठी नावाजले जातात. दीपिका संजय लीला भन्साली याच्या ‘पद्मावती’ चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला लवकरच सुरुवात करणार असल्याचे म्हटले जात होते.

पण, तिच्या या सिक्रेट प्रोजेक्टने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. एमटीव्ही एमाच्या रेड कार्पेटवर सर्वांच्या नजरा खिळवणा-या दीपिकाने चित्रीकरणासाठी काहीसे फाटलेले कपडे परिधान केले होते.

डीएनएने दिलेल्या वृत्तात चित्रपटाच्या निर्णायक दिग्दर्शकाने म्हटले की, ही एक भारतीय कथा असून याचे चित्रीकरण मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, काश्मिर आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागांमध्ये करण्यात येईल. यावर्षीच्या शेवटी किंवा २०१७ च्या सुरुवातीपर्यंत चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण होईल. माजिदी यांच्या चित्रपटांना आता वेगळं वळण मिळणार असून यात तुम्हाला आता नातेसंबंध आणि भावनिक गोष्टी पाहावयास मिळतील.

Untagged- Deepika Padukone was seen shooting with Iranian filmmaker- Majid Majidi in Dhobi Ghat last week. #SecretProject pic.twitter.com/tsp7todLVD

— Deepika Addicts (@deepikaddicts) November 10, 2016