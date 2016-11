‘सरकार ३’ चित्रपटासाठी अमिताभ बच्चन यांनी गायली गणेश आरती !

‘सरकार ३’ चित्रपटासाठी अमिताभ बच्चन यांनी गणेश आरतीचे गायन केले असून अमिताभ राम गोपाल वर्मा दिग्दर्शन करीत असलेल्या या चित्रपटात सुभाष नागरे ही व्यक्तीरेखा साकारत आहेत.

अमिताभ यांनी आरतीचे शूटींग बीच वर पार पडल्याचे सांगत यावेळचे दोन फोटोही शेअर केले आहेत. जूहूच्या समुद्र किनारी ही आरती शूट झाली. या फोटोमध्ये अमिताभ गंभीर लूकमध्ये दिसत आहेत. यापूर्वी सिध्दीविनायकाची आरतीही अमिताभने गायिली होती. त्याहून ही आरती वेगळी असल्याचे अमिताभ यांनी ब्लॉगवर लिहिले आहे. ‘सरकार’ चित्रपटाच्या दोन्ही भागत अमिताभ सुभाष नागरे ही व्यक्तीरेखा साकारत होते. ‘सरकार’चा पहिला भाग २००५ आणि दुसरा भाग २००८ मध्ये प्रदर्शित झाला होता.

‘सरकार ३’ मध्ये अमिताभसोबत रोहिणी हट्टंगड़ी, जॅकी श्रॉफ, मनोज बाजपेयी, रोनित रॉय, भरत दाभोलकर आणि यामी गौतम यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

T 2437 – Still in prayer for SARKAR 3 and the aarti .. pic.twitter.com/Y72rBu9iTv

T 2436 – In prayer for SARKAR 3 and the aarti for Ganesh, which I have sung ! pic.twitter.com/AUacOzfzxK

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 8, 2016