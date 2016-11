एक हजाराची नवी नोट लवकरच चलनात येणार : अर्थ मंत्रालयाचे सचिव शक्तीकांता दास

नवी दिल्ली: पाचशे आणि 2 हजार रुपयांच्या नव्या नोटांनंतर आता हजार रुपयांची नवी नोटही चलनात येणार आहे. अर्थ मंत्रालयाचे सचिव शक्तीकांता दास यांनी ही माहिती दिली आहे.

राजधानी दिल्लीत अरुण जेटलींच्या पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी शक्तीकांता दास यांनी ही माहिती दिली आहे. येत्या काही महिन्यात नव्या सुरक्षा मानकांसह एक हजार रुपयांची नोट चलनात येणार आहे. या नोटेचे रुपरंग आणि आकार पहिल्या नोटेहून पूर्णतः वेगळं असणार आहे.

तसेच येत्या काळात सर्वच नोटा या नव्या स्वरुपात येणार असल्याची माहितीही अर्थ सचिवांनी दिली आहे. त्यामुळे सर्वच नोटा या आता वेगळ्या रंगात आणि डिझाईनसह येत्या काही काळात पाहायला मिळणार आहे.

#Rs1000 notes with enhanced security features, different colour will be re-introduced in a few months: #DEASecretary.

