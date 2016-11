बँकांचे व्यवहार तासभर आधी ; शनिवार, रविवारीही बँका सुरु राहतील

नवी दिल्ली : देशभरात गुरुवारी म्हणजेच उद्या एटीएम मशिन्स बंद राहण्याची शक्यता असून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बँकांचे व्यवहार सुरु राहणार असल्याची माहिती बँकेकडून देण्यात आली आहे.

बँकांचे व्यवहार सुरळीत व्हावे यासाठी सर्व बँका उद्या एक तास अगोदर सुरु होणार असून शनिवार (12 नोव्हेंबर) आणि रविवार (13 नोव्हेंबर) रोजीही सर्व बँका सुरु राहणार आहेत. नोटा बदलण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेतर्फे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द झाल्यानंतर 9 नोव्हेंबर रोजी देशभरातील सर्व एटीएम आणि बँकांचे व्यवहार बंद ठेवण्यात आले होते.

तातडीने गरज असणाऱ्यांनी नोटा उद्या बदलून घ्या. उद्याचा दिवस नोटा बदलण्याचा पहिला दिवस आहे. दिलेल्या कालावधीचा (30 डिसेंबर 2016 पर्यंत) पुरेपूर वापर करावा असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले आहे.

Banks to remain open for public on Saturday, November 12 and Sunday, November 13, 2016https://t.co/2Zmd5MLoow

— ReserveBankOfIndia (@RBI) November 9, 2016