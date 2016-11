बॉलीवूड कलाकारांकडून मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत !

मोदी सरकारने एकदम आश्चर्यचकित करणारा निर्णय घेत देशात 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद केल्या. निर्णय मंगळवारी मध्यरात्रीपासूनच लागू झाला. त्याची माहिती स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून दिलेल्या संदेशात दिली. मोदींच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे काळा पैसा ठेवणारे अडचणीत सापडले आहेत. बॉलिवूड कलाकारांनी मोदींच्या या निर्णयाचे स्वातग करत त्यांनी उचललेले पाऊल योग्य असल्याचे म्हटले आहे.

आता चलनात येणा-या 2000 रुपयांच्या नोटचा रंग गुलाबी आहे. अमिताभ बच्चन यांनी याला ‘पिंक’ इफेक्ट म्हटले आहे. बिग बींनी ट्विट करुन म्हटले, ”the new 2000 rs note is PINK in colour … the PINK effect ..!!” त्यांच्या मागील सिनेमाचे नाव पिंक होते. या सिनेमाला बॉक्स ऑफिसवर चांगले यश मिळाले होते.

साऊथचे सुपरस्टार रजनीकांत यांनी पीएम मोदींच्या या निर्णयाला सलाम ठोकला आहे. त्यांनी ट्विट करुन म्हटले, “नरेंद्र मोदीजी सलाम. नवीन भारताचा उगम होतोय. जय हिंद!!” तर अजय देवगणने ”100 सोनार की, 1 लोहार की। Masterstroke @narendramodi” असे ट्विट केले.