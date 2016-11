..हा तर ‘पिंक’ इफेक्ट : अमिताभ बच्चन

देशात 500 ते 1000रुपयांच्या नोटा बंद झाल्या आणि वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झालीय. बॉलिवूडचा महानायक अमिताभ बच्चननी मोदींच्या या ऐतिहासिक निर्णयाला ‘पिंक इफेक्ट’ असं नाव दिलंय.

बिग बींनी ट्विट करून म्हटलंय की, दोन हजार रुपयांच्या ज्या नव्या नोटा आहेत, त्यांचा रंग पिंक आहे. हा ‘पिंक’चा प्रभाव आहे.

अमिताभ बच्चनचा ‘पिंक’ सिनेमा काही दिवसांपूर्वी रिलीज झाला होता. आणि त्याला बॉक्स ऑफिसवर चांगला प्रतिसाद मिळाला.

अमिताभनं 500 आणि 2000च्या नोटा ट्विटरवर शेअर केल्यात.

T 2435 – the new 2000 rs note is PINK in colour … the PINK effect ..!!

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 8, 2016