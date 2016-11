अभिनेत्री विद्या बालनचे अमेरिकेच्या निवडणुकीबद्दल चुकीचे ‘ट्विट’

आंतरराष्ट्रीय राजकीय पटलावरील सर्वात मोठा फेरबदल अवघ्या काही वेळातच जगासमोर येणार आहे. अमेरिकेमध्ये राष्ट्रपती पदासाठी सुरु असणाऱ्या शर्यतीचे आणि या राष्ट्रपती निवडणुकीचे पडसाद भारतातही उमटत आहेत. यापासून बॉलिवूड कलाकारही स्वत:ला दूर ठेवू शकले नाहीएत. काही दिवसांपूर्वी अभिनेता सलमान खानने त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन अमेरिकेच्या राष्ट्रपती पदासाठी हिलरी क्लिंटन यांना पाठिंबा दिला होता. बी टाऊनमध्ये सलमान व्यतिरिक्त इतर कलाकारांनीही हिलरी यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यामध्येच ‘कहानी २’ या चित्रपटामुळे सध्या चर्चेत असणारी अभिनेत्री विद्या बालनच्या नावाचाही समावेश होतो.

हिलरी क्लिंटन यांना पाठिंबा देण्यासाठी विद्याने तिच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन एक ट्विट केले होते. पण या ट्विटमध्ये तिने काही चुक केली. त्यामुळे ट्विटरकरांनी विद्याच्या ट्विटमधील चुकीला अचूक हेरत तिची खिल्ली उडविण्यास सुरुवात केली. ‘मला असे वाटते की, हिलरी क्लिंटन अमेरिकेच्या पहिल्या राष्ट्रपती व्हाव्यात’, असे ट्विट विद्याने केले होते. हे ट्विट करत असताना नकळतपणे विद्याकडून एक चूक झाल्याचे नेटिझन्सनी हेरले. विद्याला या ट्विटमध्ये पहिली महिला राष्ट्रपती असे म्हणायचे होते. पण, ‘महिला’ हा शब्द लिहिण्याचे विद्याकडून राहून गेले.

विद्याच्या या ट्विटवरुन लगेचच तिची खिल्ली उडविण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे विद्या हे तू काय ट्विट केले आहेस? अशाच प्रतिक्रिया अनेकजण देत आहेत. विद्याची काय चूक झाली हे दर्शवतही अनेकांनी ट्विट केले. त्यामुळे विद्या बालन एका नव्या कारणामुळे चर्चेत आली आहे. जर हिलरी क्लिंटन यांनी ही निवडणुक जिंकली तर अमेरिकेच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती होण्याचा मान त्या पटकवतील.

And all i want to see is Hillary Clinton becoming the 1st President of the United States 2mrw..🙂@sujoy_g

— vidya balan (@vidya_balan) November 8, 2016