शरद पवारांकडून केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मोदींनी जाहीर केला. त्यावर शरद पवारांनी ट्विटवर त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

“500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. यामुळे काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक पुरवठा बंद होईल, असे शरद पवार म्हणाले आहेत.

We welcome the decision to #demonetise currency notes – Rs 500 & Rs 1000. This will curb #BlackMoney and #terror financing.

