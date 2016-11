सोनू सूदच्या ‘शुआनजांग’ चित्रपटाची ऑस्करसाठी निवड

बॉलीवूड आणि टॉलीवूड अभिनेता सोनू सूद याने त्याच्या ट्विटर अकाउन्टवरून चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे.

चीनमधील ऐतिहासिक चित्रपट ‘शुआनजांग’ची ८९ व्या अकॅडमी पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे.

अभिनेता सोनू सूदने ‘शुआनजांग’ चित्रपटाद्वारे चीनी चित्रपटांमध्ये पदार्पण केले होते. या चित्रपटात त्याने हर्ष ही व्यक्तिरेखा साकारली आहे.

सोनूने त्याच्या ट्विटमध्ये म्हटलेय की, शुआनजांग चित्रपटाची ऑस्करकरिता निवड करण्यात आली आहे. हुओ जिआंकी यांच्या दिग्दर्शनात बनलेल्या या चित्रपटात नेहा शर्मा आणि अली फजल यांच्याही भूमिका आहेत.

शुआनजांग हा एक ऐतिहासिक चित्रपट आहे. या चित्रपटात एका चीनी बुद्ध भीकूच्या १७ वर्षाच्या जीवनप्रवासाची कथा दाखविण्यात आली आहे. हा बुद्ध भीकू शासनकाळात शुआनजांग वरून भारतात येतो.

या चित्रपटात जॅकी चेनने मुख्य भूमिका साकारली आहे. चीनचे राष्ट्रपती क्षी जिनपिंग हे भारतात आले होते. तेव्हा भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान तीन चित्रपटांचा करार करण्यात आला होता. त्यातील एक चित्रपट म्हणजे ‘शुआनजांग’ हा आहे.

नुकताच सोनू सूद ‘तूतक तूतक तूतिया’ या चित्रपटात झळकला होता. या चित्रपटात सोनू सूदसह प्रभु देवा आणि तमन्ना भाटिया यांच्याही भूमिका होत्या. या चित्रपटास एएल विजयने दिग्दर्शित केले होते.

"Xuanzang" an official entry to oscars. 🙏🏻🙏🏻fingers crossed pic.twitter.com/XBnBKSMqsj

— sonu sood (@SonuSood) November 4, 2016