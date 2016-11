पहा ‘ऐ दिल है मुश्किल’ चित्रपटातील डिलीट केलेले गाणे !

सध्या करण जोहरच्या ‘दिल है मुश्किल’ सिनेमाबद्दलच भरपूर बोलले जात आहे.

हा सिनेमा ज्यांनी पाहिला त्यांना एक गोष्ट मात्र पाहायला मिळाली नाही. ती तुमच्या डोळ्यांसमोरून निघून नाही गेली तर ती करणने सिनेमातूनच वगळून टाकली.दिग्दर्शक करण जोहरने ट्विटरवरुन याचा खुलासाही केला आहे. ‘ऐ दिल है मुश्किल’ मधून वगळण्यात आलेलं हे गाणं खास तुमच्यासाठी’

रणबीर कपूर आणि अनुष्का शर्मा हे शम्मी कपूर यांच्या गाण्यावर थिरकताना दिसत आहेत.

प्रेक्षकांना हे गाणं पूर्ण पाहायला मिळालं नसेल पण आता ते हे गाणं यूट्यूबवर पूर्ण पाहू शकतात. ‘अॅन इव्हिनिंग इन पॅरिस’ या गाण्याचा हे दोघं पॅरिसच्या रस्त्यावर चांगलाच आनंद घेताना दिसत आहे. सिनेमा पाहताना या गाण्याचा काही भाग फक्त ऐकू येतं. पण संपूर्ण गाणं मात्र चित्रित केलेलं दिसत नाही. रणबीर आणि अनुष्काने दोघांनीही या गाण्यातून तो जुना काळ पुन्हा एकदा नव्याने जगलेला दिसत आहे. शम्मी कपूर यांच्या या गाण्याला दिलेला हा नवा लूक नक्कीच रिफ्रेश करणारा आहे.

हे दोघं हेडफोन घालून हे गाणं ऐकताना दिसत आहेत. हे गाणं ऐकतानाच ते फिरतही आहेत. मुळ गाण्यामध्ये शम्मी कपूर हे गाणे रात्री गात पॅरिस फिरताना दाखवले आहे.

Here's the deleted song from #ADHM! Thank you for the love, let's keep celebrating! #WithLoveFromADHM https://t.co/M1nrJxivwp

— Karan Johar (@karanjohar) November 4, 2016