जीएसटीचे दर जाहीर, अन्नधान्य झाले करमुक्त

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीसाठी कर दरनिश्चित करण्यात आले असून ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के अशा चार टप्प्यांमध्ये कर दर आकारणी केली जाईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. सर्व सामान्य जनतेला लागणा-या अन्नधान्यावर कोणताही कर नसेल असे ते म्हणालेत.

जीएसटी परिषदेची बुधवारी बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अरुण जेटली यांनी जीएसटीचे दररचना निश्चित झाल्याचे जाहीर केले. ज्या वस्तूंवर व्हॅट आणि उत्पादन शुल्कासह एकूण ३० – ३१ टक्के कर लावला जात होता. त्यावर आता २८ टक्के जीएसटी कर लावला जाईल. सर्व सामान्यांसाठी उपयोगी असलेल्या वस्तूंवर जीएसटी दराचे प्रमाण ५ टक्के असेल. याशिवाय जीएसटीमध्ये १२ टक्के आणि १८ टक्के प्रमाणभूत दर असतील असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. अन्नधान्यासह सर्व सामान्य व्यक्तींशी निगडीत ५० टक्के वस्तूंवर कर नसेल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे

