हरियाणा : कुटुंबास नुकसान भरपाई म्हणून 10 लाख रुपये आणि कुटुंबातील एका सदस्यास नोकरी देणार : कृष्णन लाल पन्वर

हरियाणा : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे वन रँक वन पेन्शनच्या मागणीसाठी आत्महत्या करणा-या रामकिशन ग्रेवाल यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी राहुल गांधी हरियाणातील भिवानी येथे दाखल झाले आहेत.

राहुल गांधी ग्रेवाल यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेदेखील भिवानी गावात थोड्याच वेळात दाखल होणार आहेत.

हरियाणा वाहतूक मंत्री, कृष्णन लाल पन्वर यांनी राम किशन ग्रेवाल कुटुंबास नुकसान भरपाई म्हणून 10 लाख रुपये आणि कुटुंबातील एका सदस्यास नोकरी देण्याचे जाहीर केले आहे.

