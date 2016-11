उत्तर प्रदेशमध्ये यादव कुटुंब एकत्र

उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षातील कौटुंबिक कलह आता संपुष्टात आल्याचे संकेत पक्षनेत्यांनी दिले आहेत.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या रथयात्रेच्या कार्यक्रमात मुलायमसिंह यादव यांच्यासोबत शिवपाल यादव यांनीदेखील हजेरी लावली आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे हेच समाजवादीचे लक्ष्य आहे असे शिवपाल यादव यांनी स्पष्ट करत कलह संपुष्टात आल्याचे संकेत दिले.

पक्ष नेत्यांनी मनोमिलन झाल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी कार्यक्रमात अखिलेश आणि शिवपाल यादव यांचे समर्थक आमने सामने आल्याने तणाव निर्माण झाला होता.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये विकास रथ यात्रेचे आयोजन केले आहे. या यात्रेसाठी अखिलेश यादव यांनी तब्बल ५ कोटी रुपयांचा रथ बनवल्याचे वृत्त आहे. गुरुवारी रथयात्रेच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात अखिलेश यादव यांनी शक्तिप्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला. या कार्यक्रमात अखिलेश यांचे काका शिवपाल यादव यांनीदेखील हजेरी लावली. रथयात्रेसाठी त्यांनी अखिलेश यादव यांना शुभेच्छाही दिल्या.

#WATCH: Clash erupted between SP workers in Lucknow ahead of UP CM Akhilesh Yadav's “Vikas Rath Yatra” pic.twitter.com/ZTwFgduVP8

— ANI UP (@ANINewsUP) November 3, 2016