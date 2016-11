दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री, राहुल गांधी पोलिसांच्या ताब्यात

वन रँक वन पेन्शनच्या मागणीसाठी आंदोलन करताना आत्महत्या केलेल्या माजी सैनिक रामकिशन ग्रेवाल यांच्या कुटुंबियांना राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात भेटण्यासाठी गेलेले काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

तत्पूर्वी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनीही रुग्णालयात कुटुंबियांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना मज्जाव करत पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांना संसदमार्ग पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवण्यात आले.

यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तीव्र शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टिका करत, आपण स्वत:ला असुरक्षित समजता काय? असा सवाल केला आहे.

तर राहुल गांधी म्हणाले, ‘ ही एक विशिष्ट प्रकारची मानसिकता आहे. भाजपाचा आता लोकशाहीवर विश्वास राहिलेला नाही. नवी भारताच्या निर्मितीची हीच ती प्रक्रिया असावी.

या प्रकरणावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे.

Manish Sisodia detained? He had gone to meet family of deceased Ram Kishan ji. He is elected Dy CM. Whats wrong wid u Modiji? So insecure?

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 2, 2016