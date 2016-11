ऐश्वर्यातर्फे अभिषेकचे ‘ट्विटर’वरून चाहत्यांचे आभार

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनने नुकताच तिचा वाढदिवस साजरा केला.

ऐश्वर्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने सोशल मीडियाद्वारेही अनेकांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला.

ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून चाहत्यांनी आणि चित्रपटसृष्टीतील काही कलाकार मंडळींनी अॅशला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या.

ऐश्वर्या तशी फारशी सोशल मीडियावर सक्रिय नाही.

त्यामुळे अॅशच्या वतीने तिचा पती आणि अभिनेता अभिषेक बच्चनने त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन सर्वांचे आभार मानले आहेत.

Thank you all for the wishes for Aishwarya. She sends her love.

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) November 2, 2016