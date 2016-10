‘कॉफी विथ करण सीझन ५ ’ ६ नोव्हेंबरपासून ; शाहरुख आणि आलिया पहिले पाहुणे !

करण जोहरचा लोकप्रिय टॉक शो ‘कॉफी विथ करण’ सीझन-५ मध्ये बॉलिवूडचा बादशाह शाहरुख खान आणि क्युट आलिया भट्ट आपला आगामी बहुचर्चित चित्रपट ‘डिअर जिंदगी’चे प्रमोशन करताना दिसणार आहेत. शाहरुख आणि आलिया कॉफी विथ करण सीझन -५ चे पहिले गेस्ट असणार आहेत. शाहरुखने शोचे शुटिंग झाल्यानंतर ट्विटरवर ‘कॉफी…’सेटवरील फोटो शेअर केला आहे.

शाहरुखसोबत या फोटोमध्ये आलिया आणि करण जोहरदेखील दिसत आहेत. काही दिवस केवळ प्रेम आणि समृद्धीचे असतात. खूप सारे प्रेम देण्यासाठी ‘कॉफी…’ टीमचे धन्यवाद’, असे म्हणत शाहरुखने करणला शोसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. ६ नोव्हेंबरपासून ‘कॉफी विथ करण जोहर सीझन-५’ सुरू होणार आहे.

#koffeewithkaran season 5!! Starts 6th November….the season opener with @iamsrk and @aliaa08 on @StarWorldIndia #KWKonSW…. pic.twitter.com/e2GyfDQacJ

— Karan Johar (@karanjohar) October 29, 2016