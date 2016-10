आता ‘मनसे’ आमची देशभक्ती ठरवणार का?- शबाना आझमी

करण जोहर दिग्दर्शित ‘ऐ दिल है मुश्किल’ चित्रपटाच्या वादात मध्यस्थी करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. फडणवीसांनी पाच कोटींना देशभक्ती विकत घेतल्याची विखारी टीका आझमींनी केली आहे.

‘केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ‘ऐ दिल..’ चित्रपटाला शांततापूर्ण वातावरणात प्रदर्शित होऊ देण्याची हमी दिली असतानाच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र मध्यस्थी केली आणि पाच कोटी रुपयांना देशभक्ती विकत घेतली. किती दुर्दैवी आहे हे!’ अशी खंत शबाना आझमी यांनी व्यक्त केली आहे.

‘मी राष्ट्रभक्त आहे की नाही हे मनसे ठरवणार? मी भारतीय संविधानापुढे नतमस्तक होते, पण राज ठाकरे नाहीत. आता सांगा कोणाच्या राष्ट्रभक्तीवर प्रश्न उपस्थित करायचा?’ असा सवालही शबाना आझमींनी विचारसा आहे.

MNS will decide whether Im patriotic or not?I bow to d Indian Constitution Raj Thackeray does not.Whos patriotism needs questioning?

