Blog : जागतिक पोलिओ दिन विशेष

Tweet on Twitter

Share on Facebook

पोलिओ : पोलियो (पोलिओ) परालयझिंग आणि संभाव्य गंभीर आजार आहे, जो जगातील काही भागांमधील लहान मुलांना होऊ शकतो. आर.एन.ए. असलेले एक विषाणू मज्जासंस्था भंग करू शकतो आणि काही तासातच अर्धांगवायू होऊ शकतो. हा कोणत्याही वयात संभवू शकतो पण प्रामुख्याने पाच वर्षाखालील मुलांमध्ये जास्त प्रमाणात पोलिओची लागण होऊ शकते. हा असाध्य व बरा न होणारा रोग आहे. परंतु लसीकरण करून पूर्णपणे टाळता येणारा आहे.

PolioPlus 1985 मध्ये, रोटरीने “PolioPlus” कार्यक्रम, जागतिक पोलिओ निर्मूलनासाठी प्रथम पुढाकार घेऊन सुरू केला. लसीकरण माध्यमातून पोलिओ निर्मूलन करण्यात रोटरीचे सर्वात जास्त योगदान आहे. रोटरी ने $ 1.6 अब्ज खर्च करून अगणित स्वयंसेवक कामाला लाऊन 122 देशांमधील 2.5 अब्ज पेक्षा जास्त मुलांचे लसीकरण केले आहे.

जागतिक पोलिओ निर्मूलन पुढाकारग्लोबल पोलिओ निर्मूलनची 1988 मध्ये स्थापना झाली, ही सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आहेज्यात रोटरी, जागतिक आरोग्य संघटना, रोग नियंत्रणासाठी U.S. Centers for Disease Control and Prevention, UNICEF, युनिसेफ, बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यांचा समावेश आहे.

रोटरीचा भर निधी उभारणी, स्वयंसेवक भरती आणि awareness building आहे. पोलिओ आज आज फक्त तीन देशांमध्ये अजूनही पोलिओ निर्मुलन झाले नाही. अफगाणिस्तान, नायजेरिया आणि पाकिस्तान. जगभरात 2015 मध्ये 75 पेक्षा कमी पोलिओ रुग्ण होते. म्हणजे 1980 पासून 99.9 टक्के घट झाली आहे, तेव्हा जगात दररोज 1,000 रुग्ण होते.

आव्हानेउर्वरित एक टक्का पोलिओ टाळण्यासाठी सर्वात कठीण आहे. ह्याची कारणे म्हणजे भौगोलिक विविधता, अत्यंत कमी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, सशस्त्र संघर्ष घटकआणि संस्कृतीक अडथळे . पोलिओ पूर्णतः eradicated होईपर्यंत, सर्व देशांना उद्रेक होण्याचा समान धोका आहे.

सुनिश्चित यशरोटरीने उभ्या केलेल्या प्रत्येक डॉलर साठी , निर्मूलन पोलिओ करण्यासाठी बिल & मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एकास एक प्रमाणात $ 35 दशलक्ष एव्हढी मदत 2018 ह्या वर्षात करेल.

हे फंड आवश्यक कार्या साठी, वैद्यकीय कर्मचारी, प्रयोगशाळा उपकरणे आरोग्य कर्मचारी आणि पालक आणि शैक्षणिक साहित्य इत्यादी साठी वापरला जाईल . सरकार, कंपन्याआणि खासगी व्यक्ती ह्यांची निधी साठी खूप महत्वपूर्ण भूमिका आहे.

रोटरीचे कार्य : पोलिओ समाप्त करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक दशलक्ष रोटरी सदस्य, त्यांचा वेळ आणि वैयक्तिक स्त्रोत ह्यांचे योगदान आहे.रोटरी सदस्य युनिसेफ आणि इतर भागीदार यांबरोबर विविध भागातील तळागाळापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात. रोटरी सदस्य सहकारी स्वयंसेवक, लस वाहतूक मदत, आणि इतर logistical support प्रदान करण्यासाठी झटत असतात.

डॉ. श्रीया कुलकर्णी रोटरी क्लब ऑफ नाशिक