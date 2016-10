१९४८ मध्ये लंडनमध्ये झालेल्या ऑलिम्पिकवर अक्षयचा ‘गोल्ड’ चित्रपट

अक्षय कुमार ज्या सिनेमांची निवड करतो ते सिनेमे फार वेगळे असतात.

सहसा असे सिनेमे करायला कोणी धजावत नाही ते सिनेमे हा खिलाडी कुमार करतो.

देशभक्तीपर आणि सत्य घटनेवर आधारीत सिनेमे करण्याकडे त्याचा अधिक कल असतो.

यावेळी त्याची नजर ऑलिम्पिक सूवर्ण पदकावर पडली आहे. हाच आहे खिलाडी कुमारचा आगामी सिनेमा.

अक्षय कुमार रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर यांच्या निर्मितीमध्ये बनणारा गोल्ड या सिनेमात काम करणार आहे.

या सिनेमाचे दिग्दर्शन रीमा कागती करणार आहे.

१९४८ मध्ये लंडनमध्ये झालेल्या १४ व्या ऑलिम्पिकची कथा आहे.

या १४ व्या ऑलिम्पिक खेळात स्वातंत्र्यानंतर भारताला पहिले सूवर्ण पदक मिळाले होते.ही त्याचीच कथा आहे.

अक्षयचा हा गोल्ड सिनेमा २०१८ च्या स्वातंत्र्य दिनी येणार आहे.

स्वतः अक्षयने याचा पहिला पोस्टर त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवर शेअर केला आहे. आता त्याचा हा सिनेमा नवीन काय घेऊन येतो हे २०१८ मध्येच कळेल.

Set in 1948, the historic story of India's first Olympic medal as a free nation, #GOLD coming to you on 15th August, 2018! pic.twitter.com/KPAExjtmYz

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 21, 2016