या ‘युवराजांं’चे करायचे तरी काय?

भारतकुमार राऊत

इंग्रजी चित्रपट ‘माय फेअर लेडी’ मध्ये एक जगप्रसिद्ध गाणे आहे. त्यात चर्चमधल्या वयोवृद्ध जोगिणी मारिया या तरुण जोगिणीबद्दल गाणे गातात. त्याचे शब्द आहेत, Oh, how do you solve a problem like Maria. सध्या कॉंग्रेसजन त्यांच्या पक्षाचे युवराज उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या चाळ्यांबद्दल असेच काहीसे (फक्त खासगीत व गुपचूप) गुणगुणत असतील. फरक इतकाच की चित्रपटातील मारिया ही उच्छृंखल पण कमालीची भाबडी व अवखळ मुलगी आहे, तर इथे राहुल यांचे मात्र तसे नाही. ते ४६ वर्षांचे, तीनवेळा लोकसभेवर निवडून आलेले व देशातील एकेकाळच्या सर्वात मोठ्या व जुन्या राजकीय पक्षाचे ‘जबाबदार’ उपाध्यक्ष व त्यांच्या पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे दावेदारही आहेत. त्यामुळे ते कोणत्या वेळी काय बोलतात व कसे वागतात याला पक्षाच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. पण त्यांचे बोलणे-वागणे असे की तान्ही मुले स्वत:च्याच पायाचा अंगठा तोंडात घालून चोखतात तसे काहीसे वाटते.

तान्ह्यांच्या तशा वागण्याचे कौतुक होते; पण ४६ वर्षांचे युवराजही तसेच वागू लागले तर त्याला काय म्हणावे? त्यांनीच गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकव्याप्त काश्मिरात केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ला ‘खून की दलाली’ अशा शेलक्या शब्दांत हिणवून आपल्या चमच्यांच्या टाळ्या व वाहवा तर मिळवली; पण तसे करताना आपण देशाच्या रक्षणासाठी अहोरात्र झटणार्‍या व स्वत:च्या जिवाची बाजी लावणार्‍या जवानांचा घोर अपमान करत आहोत, याची त्यांना जाणीवही झाली नसेल. पण त्यांच्या या विधानामुळे जनतेत जो रोष निर्माण झाला त्याची धग त्यांना पुसटशी जरी लागली तरी भविष्यकाळात त्यांना शहाणपण येईल व त्यांच्या जिभेवरचा लगाम पुढे कधी सुटणार नाही, अशी (वेडी) आशा बळगू या!

कदाचित असे असेल की नेहरू-गांधी परिवारालाच हिंदी भाषेचा निश्‍चित अर्थ समजून घेणे जड जात असावे. त्यांच्यापैकी इंदिरा गांधी वगळता अन्य मंडळींनी असेच हिंदीतील चुकीचे शब्द योजून स्वत:ची व पक्षाची नाचक्की करून घेतली. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी असेच छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अनुचित उद्गार काढले होते, तर राजीव गांधी यांनी ‘नानी याद दिला दुँगा’ अशी भाषा वापरली होती. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर शीख समूहाचे दिल्लीत शिरकाण झाले तेव्हा त्याबद्दल दु:ख व्यक्त करण्याऐवजी ‘जब कोई बडा पेड गिरता है, तब धरती हिलती है’ असे असंवेदनाशील विधान करून शीख समाजाचा कायमचा रोष पत्करला होता. सोनिया गांधी नेहमीच लिहून आणलेली भाषणे जाहीर सभांतून वाचून दाखवतात. तरीही अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सोनियाजींची भाषा अशीच घसरली व त्या म्हणाल्या, ‘उनका (वाजपेयींचा) दिमागी संतुलन खो गया है’. देशाच्या पंतप्रधानांबद्दल ही भाषा, तर तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींना त्यांनीच ‘मौत का सौदागर’ अशी उपमा देऊन वाद ओढवून घेतला. याच ‘मौत का सौदागर’ला गुजरातच्या जनतेने तुफानी बहुमताने निवडून देऊन कॉंग्रेसला कायमचे संपवण्याचा पाया गुजरातेतच रचला, ही गोष्ट वेगळी.

अर्थात राहुल गांधी जे काही बोलतात त्याला हिंदी भाषेच्या सूक्ष्म अर्थांचे अज्ञान हेच एकमेव कारण नाही. तसे वागण्या-बोलण्यात त्यांचा कमालीचा अहंकार व इतरांबद्दलचा तिरस्कार याचेही दर्शन होत राहते. त्यांच्याच पक्षाचे मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना राहुल यांनी एका पत्रकार परिषदेत येऊन मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या एका निर्णयाची प्रत सर्वांदेखत फाडली व त्या निर्णयाला ‘नॉनसेन्स’ म्हटले. त्यावेळी स्वत: मनमोहन सिंग अमेरिकेत अध्यक्ष बराक ओबामा यांची भेट घेत होते. काय झाली असेल त्यांची अवस्था? कारण त्यांच्याच पक्षाच्या उपाध्यक्षाने त्यांच्या निर्णयाला ‘नॉनसेन्स’ म्हटले होते आणि तरीही हुं की चुं म्हणण्याचीही सोय नव्हती. कारण तसे केले असते तर भारतात परतण्यापूर्वीच ते ‘आजी’चे ‘माजी’ पंतप्रधान झाले असते. अशी निर्बंध सत्ता हातात येते तेव्हा ती राबवणार्‍याची मानसिक स्थिती भक्कम व सारासार विवेकबुद्धी शाबूत नसेल तर अनर्थ ओढवू शकतो. त्याची झळ स्वत:पेक्षाही पक्ष व देशाला पोहोचू शकते. राहुल गांधींच्या बेलगाम विधानांमुळे कॉंग्रेस पक्षाचे असेच नुकसान होत आहे.

अर्थात मोदींच्या बाबतीतील ‘खून की दलाली’ हे विधान अगतिकतेतूनही आले असावे. मोदींचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ कमालीचा यशस्वी झाल्यानंतर सार्‍या जगातून त्याबद्दल अभिनंदनपर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. भारतीय जनतासुद्धा आनंदली. त्यामुळेच सर्व राजकीय पक्षांनाही मोदींचे अभिनंदन करण्यावाचून गत्यंतर नव्हते. तसे सर्वांनी केले, काहींनी मनापासून तर काहींनी तोंडदेखले. सोनिया गांधींनीसुद्धा मोदींचे व सरकारचे अभिनंदन केले व अशा राष्ट्र रक्षणाच्या सर्व कारवायांत कॉंग्रेस पक्ष सरकारच्या बरोबर ठाम आहे, अशी ग्वाही दिली होती. पण आईनेच मोदींचे असे कौतुक केल्यावर आता विरोध तरी कसा व कशाबद्दल करायचा, हा प्रश्‍न राहुलना गेला पंधरवडाभर पडला असणार. त्यातूनच त्यांना ही ‘दलाली’च्या उपमेची भन्नाट कल्पना सुचली असणार.

खरे तर अशी वक्तव्ये करून राहुल स्वत:चे तोंड काळे करत आहेतच शिवाय ते पाकिस्तान सरकारचे कामही एकप्रकारे हलके करत आहेत. ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे पुरावे मागणारे दिल्लीचे तोंडाळ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ही केवळ एक अफवा आहे, असा शोध मुंबईतील कॉंग्रेसच्या एअर कण्डिशण्ड ऑफिसात बसून लावणारे संजय निरूपम व या हल्ल्याच्या वैधतेबद्दल शंका उपस्थित करणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम ही मंडळी नक्की कुणाच्या बाजूने आहेत? भारताच्या की पाकिस्तानच्या, असा प्रश्‍नही अनेकांच्या मनात उपस्थित होतो. याचा अर्थ सरकार वा पंतप्रधान यांच्या विरुद्ध बोलूच नये, असा नव्हे; पण जेव्हा देशाच्या संरक्षणालाच आव्हान निर्माण झाले तेव्हा त्यासाठी धैर्याने कारवाई करणार्‍यांबद्दल चांगले काही बोलण्याऐवजी केवळ सरकारचेच नव्हे तर सैन्य दलाचे नीतिधैर्य खच्ची होईल अशी सवंग व बेजबाबदार विधाने केल्याने देशाचे फार मोठे नुकसान होते. ते टाळायला निदान जबाबदार पक्षाच्या उत्तुंग नेत्यांनी शिकायला हवे.

अर्थात जेव्हा पक्षाचा सर्वोच्च पातळीवरील नेताच रक्ताच्या दलालीची भाषा वापरतो तेव्हा त्या पक्षाच्या अन्य नेत्यांकडून अपेक्षा तरी कोणती व कशी बाळगायची? राजीव गांधी पंतप्रधान असताना बोफोर्स तोफांच्या दलालीचे प्रकरण देशभर व जागतिक पातळीवरही वर्षभर गाजत राहिले. त्यावेळी या दलाली प्रकरणाचा संबंध देशाच्या सुरक्षेशी जोडू नये, असे आवाहन कॉंग्रेस पक्षातर्फेच करण्यात आले होते व ते योग्यही होते; पण आता तर राहुल यांनी जवानांच्याच रक्ताच्या दलालीचा आरोप थेट पंतप्रधानांवर केला आहे. त्याचा संबंधही देशाच्या संरक्षणाशी लावणे योग्य नाही. पण जे संरक्षण करणार त्यांच्याच रक्ताच्या दलालीचा मुद्दा राहुल यांनी उपस्थित केल्यावर काय करायचे? अशा विधानांचा विपरित परिणाम देशाच्या सीमांचे रक्षण करणार्‍या जवानांच्या मनोबलावर होणारच. त्याला कोण जबाबदार? काही बाबी, घटना व मुद्दे राजकारणाच्या परिघाच्या बाहेर ठेवून त्यांच्याकडे केवळ ‘राष्ट्रीय हित’ म्हणूनच पाहायला हवे. पण हा समंजसपणा राहुलना कोण शिकवणार? कारण कॉंग्रेसजनांची अवस्था Oh, how do you solve a problem like Maria अशीच आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राज्यसभेचे माजी सदस्य आहेत.)